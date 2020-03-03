Исполнитель роли Гарри Поттера признался, что хочет вернуться в Петербург

Актер рассказал, что северная столица оставила в нем только прекрасные чувства. Его поразили архитектура и атмосфера города на Неве.

Как сообщило ИА «Невские новости», Рэдклифф признался, что хотел бы снова оказаться в Санкт-Петербурге. Кроме того, он рассказал, что советует всем близким и знакомым побывать здесь и надышаться «каменными цветами» достопримечательностей города.