Исполнитель хита «Венера — Юпитер», 15-летний Ваня Дмитриенко, хотел бы встретиться из старой гвардии с МакSим, Дианой Арбениной и Григорием Лепсом. Об этом сообщил сайт kp.ru.

«Мне было бы очень интересно», — признался он.

У кумира молодежи пока нет музыкального образования, но он хочет развиваться в этом направлении и после школы будет поступать в МУЭДИ РАМ имени Гнесиных.

А 29 апреля он придет в концертный зал Vegas City Hall в Москве, где состоится V премия «Девичник Teens Awards». В этот вечер награды получат девушки и молодые люди, которые проявили себя в разных сферах. На сцену выйдут Валя Карнавал, Юлия Гаврилина, Ева Миллер, Дава, Gafur, Jony.

Кроме того, в ночь на 6 мая состоится премьера песни «Открытка». Дмитриенко презентует ее вместе с 30-летним исполнителем хита «Ягода-малинка» Хабибом. А еще в конце мая — начале июня подросток представит сольный альбом.

В разгар пандемии Ваня Дмитриенко выступал на Арбате, как простой уличный музыкант. По словам школьника, он решился на это только для собственного развития и музыкальной практики, все заработанные деньги отдал музыкантам.

Девушку из песни «Венера — Юпитер» и Дмитриенко не связывают романтические отношения.

«Песня получилась такой проникновенной, потому что мы делали ее в очень уютной обстановке на студии. Я был такой уставший, не спал 24 часа. Это было открытие, что могу так много работать», — рассказал исполнитель.

То, что «Венера — Юпитер» играет везде, он понял приблизительно через два месяца, признался Дмитриенко.