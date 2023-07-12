Знаменитости 12 июля 2023, 16:38 Исполнитель главной роли в «Пищеблоке» Натаров признался, что они в чем-то похожи с его героем

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Российский актер Петр Натаров, известный по роли Валерки Лагунова из сериала «Пищеблок», рассказал о сходствах со своим героем. Его слова передала «Газета.Ru».

Артист считает, что определенные сходства все же есть, особенно с героем из первого сезона. На повзрослевшего Лагунова он не похож, поскольку тот уже три года является вампиром.

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«Вампирского в моей жизни мало — к сожалению или к счастью», — добавил Натаров.

Во втором сезоне Лагунову необходимо вести нормальную жизнь, но при этом каждый день бороться с жаждой крови.