Исполнитель Дмитрий Колдун рассказал, как проводит самоизоляцию

Он находится в Минске, где карантин не введен: можно гулять и тренироваться на улицах. Сам музыкант проводит онлайн-концерты для поклонников.

«Выхожу в прямые эфиры, где тоже исполняю песни. Может быть, потом все это соберу и смонтирую на память», — рассказал он.

Тем не менее Колдун признался, что хочет, «чтобы все поскорее вернулось в привычный ритм», «когда вновь появится возможность выступать перед людьми, а не перед собственным телефоном».