08 апреля 2020, 19:21
Исполнитель Дмитрий Колдун рассказал, как проводит самоизоляцию
Исполнитель Дмитрий Колдун рассказал, что режим самоизоляции никак не изменил его творческие планы. Об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва».
Он находится в Минске, где карантин не введен: можно гулять и тренироваться на улицах. Сам музыкант проводит онлайн-концерты для поклонников.
«Выхожу в прямые эфиры, где тоже исполняю песни. Может быть, потом все это соберу и смонтирую на память», — рассказал он.
Тем не менее Колдун признался, что хочет, «чтобы все поскорее вернулось в привычный ритм», «когда вновь появится возможность выступать перед людьми, а не перед собственным телефоном».