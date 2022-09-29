Искусствовед Уваров заявил, что умерший рэпер Coolio является артистом одного хита | 360°

Знаменитости 29 сентября 2022, 18:36 Поделиться Telegram

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Viber Искусствовед Уваров заявил, что умерший рэпер Coolio является артистом одного хита

Читать 360tv в

Искусствовед Сергей Уваров назвал рэпера Coolio, который умер 28 сентября, артистом одного хита. Об этом сообщила газета «Известия».

«Coolio — классический пример артиста одного хита. Его Gangsta’s Paradise выстрелил в 1995-м, завоевал „Грэмми“, стал в США синглом года», — заявил Уваров.

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Он отметил, что и после этого у артиста были яркие песни. Но все они не дотягивали до Gangsta’s Paradise, заключил Уваров.

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