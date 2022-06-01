Искусство переобувания: Макс Барских внезапно согласился петь для россиян

Певец Макс Барских, который ранее критиковал Россию и называл ее «дырявой», не только разблокировал свои песни для российских слушателей, но и заявил, что согласен петь для россиян на концертах в Европе. В одном из интервью исполнитель заметил, что для него важна прежде всего человечность. Об этом написал Starhit.

«Сейчас даже буду давать концерты в Германии — я не против, если в аудитории будут граждане России. Для меня всегда была приоритетом человечность прежде всего», — заявил Барских.

Он признался, что многое говорил на эмоциях и в некоторых ситуациях ему стоило промолчать.

«В каждой стране есть мыслящие люди. Они переживают за нас, звонят, поддерживают», — заметил музыкант.

Макс Барских много лет выступал в России и получал большие деньги за концерты, однако сразу после начала спецоперации на Украине раскритиковал Россию и объявил, что навсегда вычеркивает ее из своей географии, а затем закрыл доступ к своим песням для российских пользователей. Кроме того, певец вступил в ряды ВСУ.

На позицию Барских жестко отреагировали его коллеги из шок-бизнеса. Рэпер Тимати пригрозил Барских «показать, кто есть кто». Рок-исполнительница Ольга Кормухина назвала Макса Барских «бесполым существом», которое можно перешибить «одной соплей».

О том, что певец разблокировал свои треки для россиян, стало известно 29 мая.