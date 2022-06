Иск на 20 млн долларов подали к Мэрайе Кэри из-за рождественской песни

На Мэрайю Кэри подали в суд из-за песни All I Want for Christmas Is You («Все, что я хочу на Рождество, это ты»). Иск к американской певице на 20 миллионов долларов подал Энди Стоун, заявивший о нарушении авторских прав. Об этом написала The Guardian.

Стоун подал иск к Мэрайе, потому что у него была песня с таким же названием, которую он записал в 1989 году, за несколько лет до Кэри. Энди Стоун утверждает, что является соавтором, а разрешения на ее использование никогда не давал.

Певица выпустила свой рождественский хит в 1994 году. У песен нет ничего общего, кроме названия. В иске фигурирует также композитор Уолтер Афанасьефф, соавтор песни Кэри.

Иск подали в Окружной суд США в Восточном округе Луизианы. В нем говорится, что Кэри и Афанасьефф «сознательно и преднамеренно» нарушали авторские права Стоуна на песню. Также в иске говорится о «неосновательном обогащении путем несанкционированного присвоения труда истца и связанной с ним деловой репутации».

Рождественская песня Мэрайи Кэрри впервые возглавила чарт Billboard Hot 100 в декабре 2019 года, спустя 25 лет после релиза. Такому успеху обрадовались не все, писал «360».