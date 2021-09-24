Иск бывшей солистки «Ленинграда» Алисы Вокс к Шнурову отклонили в суде

Иск экс-солистки группы «Ленинград» Алисы Вокс к Сергею Шнурову был отклонен в Хамовническом суде. Певица (настоящее имя — Алиса Кондратьева) требовала от лидера музыкального коллектива компенсацию за нарушение авторских прав. Об этом рассказал РЕН ТВ со ссылкой на пресс-службу суда.

«В удовлетворении исковых требований отказано», — говорится в сообщении.

По словам адвоката артистки Романа Лалаяна, Шнуров отказывается выплачивать Вокс компенсацию за нарушение авторских прав в размере 19 миллионов рублей. Сама Алиса не может полностью погрузиться в дело из-за работы над новым альбомом.

«До этого я не предполагала, что у меня могут быть права на отчисления какие-то, поэтому я не занималась этим вопросом. Я и сейчас им не занимаюсь, я занимаюсь работой», — сообщила артистка.

Претензия заключается в том, что Шнуров не выплачивал Алисе отчисления за использование песен, созданных в соавторстве с ней. Вокс выступала в группе четыре года, с 2012 по 2016. В составе группы она записала песни «Патриотка», «37-й», «Молитвенная», «Сумка», «Короче», «Платье», «Плачу», «Экспонат» и другие.