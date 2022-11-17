Знаменитости 17 ноября 2022, 20:12 Иск блогера Блиновской о несостоявшейся встрече с Мэй Маск начали изучать в суде Замоскворецкий суд Москвы начал изучать иск блогера Блиновской о встрече с Мэй Маск РИА «Новости»

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Замоскворецкий суд Москвы начал рассматривать иск популярного блогера Елены Блиновской к предпринимателю, который должен был организовать ее встречу с матерью Илона Маска Мэй. Об этом сообщило РИА «Новости». Блиновская требует от ответчика почти 11 миллионов рублей.

В материалах дела говорится, что блогер подписала договор с индивидуальным предпринимателем Максимом Кузнецовым. Он обещал организовать ей встречу с моделью Мэй Маск — матерью владельца SpaceX, Tesla и Twitter Илона Маска. Кроме этого Кузнецов должен был обеспечить дальнейшее сотрудничество двух женщин.

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Так как предприниматель не смог выполнить обещанное в срок, Блиновская подала в суд. Она требует вернуть ей семь миллионов рублей, которые она уже перевела Кузнецову, согласно контракту. Кроме этого, блогер надеется получить 3,5 миллиона рублей за несоблюдение договора, а также неустойку в 250 тысяч рублей и 150 тысяч за моральный вред.

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Представитель ответчика Дмитрий Голов на первом заседании заявил, что дело должно рассматриваться арбитражным судом, так как договор заключили два ИП. Представитель истца ответила на это, что Блиновская заключала договор как физлицо.

Следующее заседание состоится 21 декабря.