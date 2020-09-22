Ирландский боец русского происхождения показал, ради кого бьется

Друг Коннора Макгрегора, ирландский боец MMA русского происхождения Артем Лобов в своем Instagram опубликовал совместное фото с певицей Зарой, которую нежно обнимает на вокзале Нью-Йорка. Возможно, таким образом он намекнул на их романтические отношения.

Момент прощания он сопроводил комментарием на английском и русском языках.

«Ничто не может сломить бойца, когда дал обещание выиграть ради нее», — написал спортсмен.

Певица также выложила в своем аккаунте фотографию с того же вокзала. Она предложила подписчикам назвать самые лучшие мужские качества, и пообещала в сторис поделиться своим вариантом.

Следующий бой Артем Лобов проведет 12 декабря во французском Марселе с Ильесом Джируном.