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    22 сентября 2020, 05:36

    Ирландский боец русского происхождения показал, ради кого бьется

    Анастасия Кукова

    Друг Коннора Макгрегора, ирландский боец MMA русского происхождения Артем Лобов в своем Instagram опубликовал совместное фото с певицей Зарой, которую нежно обнимает на вокзале Нью-Йорка. Возможно, таким образом он намекнул на их романтические отношения.
    Ирландский боец русского происхождения показал, ради кого бьется

    Момент прощания он сопроводил комментарием на английском и русском языках.

    «Ничто не может сломить бойца, когда дал обещание выиграть ради нее», — написал спортсмен.

    Певица также выложила в своем аккаунте фотографию с того же вокзала. Она предложила подписчикам назвать самые лучшие мужские качества, и пообещала в сторис поделиться своим вариантом.

    Следующий бой Артем Лобов проведет 12 декабря во французском Марселе с Ильесом Джируном.

    Новости SMI.FM