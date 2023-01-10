Знаменитости 10 января 2023, 16:40 Ирландский актер Пол Мескал может исполнить роль Луция в сиквеле «Гладиатора» Deadline: Пол Мескал ведет переговоры со студией Paramount

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Ирландский актер Пол Мескал начал переговоры со студией Paramount, которая готовит вторую часть сиквела «Гладиатора». Ему может достаться одна из главных ролей киноленты, написал сайт Deadline.

На роль сына сестры императора Луциллы Луция также претендуют актеры Остин Батлер, Ричард Мэдден, Тимоти Шаламе и Майлз Теллер, рассказало РИА ФАН.

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Журналисты издания сообщают, что актер уже виделся с режиссером кинокартины Ридли Скоттом, и их диалог прошел «фантастически».

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Ранее стало известно, что сценарий для второй части фильма был готов в ноябре 2021 года. По сюжету действия сиквела развернутся спустя 25 лет после финала оригинального фильма 2000-го года. В центре событий окажется взрослый Луций, благодарный Максимусу за его спасение и спасение его матери.

Другие подробности кинокартины организаторы держат в строгом секрете. Съемки второй части должны начаться летом 2023 года.