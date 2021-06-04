Ирину Шейк заметили на прогулке с Брэдли Купером

Супермодель Ирину Шейк заметили на прогулке с актером Брэдли Купером и их общей дочерью Леей, рассказал сайт Passion.ru. Теперь поклонники гадают — пара воссоединилась или звезды просто проводят вместе время ради ребенка?

Два года назад звездная пара рассталась. Купер после разрыва с моделью русского происхождения завел роман с певицей Леди Гагой, что вызвало бурное негодование среди российских поклонниц Ирины. А недавно следящих за ситуацией поразил слух о якобы начавшемся романе Шейк с рэпером Канье Уэстом. Об этом сообщил анонимный источник одному из американских изданий. Правда, никакого подтверждения этим слухам пока так и не нашлось.

Теперь же модель заметили на прогулке с бывшим возлюбленным Брэдли Купером. Пара прогуливалась по Манхэттену с четырехлетней дочерью Леей. Все трое были в легком и приподнятом настроении. Поклонники звездной пары, надеющиеся на воссоединение, затаили дыхание. Никаких официальных комментариев от супермодели и актера пока не поступало, добавил сайт «Дни.ру».