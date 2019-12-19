Ирину Шейк назвали советской работницей после ее съемок для Vogue

Супермодель Ирина Шейк снялась для японской версии журнала Vogue. В Сети сочли новый образ девушки похожим на облик работницы времен СССР.

Снимок, который украсил собой обложку известного глянца, Шейк опубликовала в своем Instagram.

Стилисты подобрали для съемок темно-синий плащ с лацканами, который Шейк туго подпоясала черным ремнем, и белую рубашку с наглухо застегнутым воротом. Черная косынка и массивные золотые серьги в ушах супермодели сделали ее образ законченным.

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Внешний вид Ирины напомнил ее подписчикам советскую эпоху. Кто-то заметил, что это «черный пролетариат».

«Журнал „Крестьянка“, 1986 год», — посмеялись в Сети, добавив, что в этом наряде «Ирина будто на уборку овощей собралась».

Большинству созданный для Шейк образ понравился — девушку нарекли «красивой комсомолкой» и «королевой». Лишь немногие раскритиковали фото, сочтя Ирину похожей на «повара в дорогом ресторане» и выразив недовольство ее головным убором.