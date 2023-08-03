Знаменитости 03 августа 2023, 15:04 Ирину Мирошниченко похоронят на Троекуровском кладбище Ректор Школы-студии МХАТ Золотовицкий: прощание с Мирошниченко состоится 7 августа РИА «Новости»

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Прощание с народной артисткой РСФСР Ириной Мирошниченко состоится 7 августа, рассказал ТАСС ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий. Похоронят актрису на Троекуровском кладбище.

«Похороны пройдут на Троекуровском кладбище. Церемония прощания будет в Московском художественном театре 7 августа, в понедельник», — уточнил собеседник агентства.

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Ирина Мирошниченко умерла 3 августа, ей был 81 год. Несколько дней актриса провела в больнице, куда поступила с тяжелой формой гриппа. Врачи боролись за ее жизнь, но спасти артистку не удалось.

В конце июля она рассказывала, что сама обратилась за помощью к медикам, и добавила, что чувствовала себя нормально.

Соболезнования в связи со смертью Мирошниченко выразили ее друзья и коллеги по сцене. Поэтесса Лариса Рубальская назвала ее «живой, молодой женщиной», а диктор Анна Шатилова сначала отказалась верить в смерть артистки. По словам певца Льва Лещенко, актриса излучала добро и была «человеком эпохи».

Бог даровал Мирошниченко талант, рассказал «Известиям» режиссер Никита Михалков. Он добавил, что артистка «ярко горела в своей работе».