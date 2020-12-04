facebook_pixel
    04 декабря 2020, 13:22

    Ирину Антонову похоронили с воинскими почестями

    Анастасия Калинина

    В пятницу в Москве прошли похороны президента Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина Ирины Антоновой. Ее похоронили на Новодевичьем кладбище. На церемонии присутствовал военный оркестр и почетный караул, сообщает ТАСС.
    Ирину Антонову похоронили с воинскими почестями

    Антонову похоронили рядом с могилами матери и мужа. Кроме того, перед смертью она попросила себя кремировать. Накануне почтить ее память пришли многие знаменитости: министр культуры РФ Ольга Любимова, вице-премьер Татьяна Голикова, помощник президента РФ Владимир Мединский, гендиректор Первого канала Константин Эрнст и другие.

    Около хранилища с прахом были установлены венки от президента РФ Владимира Путина и председателя правительства Михаила Мишустина. Ирина Антонова была полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством».

    Церемония прошла 3 декабря в закрытом режиме из-за пандемии коронавируса. Накануне стала известна причина смерти. У Антоновой была острая сердечная недостаточность, которую осложнила коронавирусная инфекция. Искусствовед умерла вечером 30 ноября, ей было 98 лет.