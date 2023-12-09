Знаменитости 09 декабря 2023, 23:21 Ирине Дубцовой стало плохо в Москве Mash: певице Ирине Дубцовой вызвали скорую из-за плохого самочувствия РИА «Новости»

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Победительнице одной из «Фабрик звезд» Ирине Дубцовой стало плохо в своей квартире. Врачи оказали ей помощь, сообщил Telegram-канал Mash.

По данным канала, у певицы внезапно поднялось давление. Ее мать вызвала скорую помощь. Медики стабилизировали состояние Дубцовой и рекомендовали ей отдыхать. Госпитализация исполнительнице не понадобилась.

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В феврале 2022 года Ирина Дубцова перенесла экстренную операцию. Подробностей о своем диагнозе она не рассказывала. После этого певице пришлось перенести несколько концертов.

В минувшую субботу помощь медиков понадобилась и Народной артистке России Надежде Бабкиной — ей стало плохо на съемках. Певица упала в обморок в студии телеканала «Звезда». Сотрудники съемочной группы вызывали скорую помощь. Прибывшие на место медики привели Бабкину в чувство.