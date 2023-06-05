Знаменитости 05 июня 2023, 17:11 Ирина Старшенбаум рассказала, что пошла в «Содержанки» ради знакомства с Богомоловым

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Актриса Ирина Старшенбаум сыграла в провокационном сериале «Содержанки» не ключевую роль, но зритель все равно запомнил эту ее работу. Актриса призналась, что пошла на съемки, чтобы познакомиться с режиссером Константином Богомоловым. Об этом сообщила Teleprogramma.pro.

Несмотря на то, что о режиссере ходит слава тяжелого и требовательного человека, Ирина Старшенбаум этого не испугалась. Напротив, такой подход близок и самой актрисе. По ее признанию, она и сама предъявляет к своей работе очень высокие требования.

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«Я требовательный человек по отношению к себе и мне комфортно работать с такими же режиссерами. Я никогда не видела такой интересный разбор роли и материала. Константин Юрьевич просто феноменально круто это делает. С ним безумно интересно репетировать», — рассказала Старшенбаум.

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