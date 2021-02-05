Ирина Шейк посоветовала пить смузи из петрушки

Каждое утро она поддерживает свежесть кожи лица и шеи. Для этого в первую очередь надо протереть лицо кубиком льда, а потом нанести солнцезащитный крем — даже в холодное время года.

Звезда увлажняет кожу тела кокосовым маслом сразу после душа. В чемодане у нее всегда лежит массажер для лица с дренажным эффектом.

Знаменитость постоянно пьет протеиновые органические шейки и кефир, ест сушеное манго. В течение дня она выпивает много теплой воды с лимоном. Вместо кофе Ирина Шейк выбирает смузи из петрушки и сельдерея. Она советует добавлять в рацион больше растительной пищи, принимать рыбий жир, чтобы помочь коже засиять.

Модель иногда позволяет себе бургер с сыром, картошку фри с большим количеством кетчупа и майонеза, газировку.

«У меня, спасибо генам, нет предрасположенности к полноте, поэтому я могу позволить себе съесть иногда что-то вредное», — призналась Ирина Шейк.

Утром она всегда бегает в парке, занимается боксом, пилатесом и в целом ведет активный образ жизни.

«Так что да, я люблю фастфуд, но не забываю о балансе», — добавила модель.

Звезда призвала каждую женщину совершенствоваться. Она не верит в сказки, но хорошо знает про трудолюбие и решительность, написало ИА Nation News.