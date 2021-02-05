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    05 февраля 2021, 19:12

    Ирина Шейк посоветовала пить смузи из петрушки

    Алена Макаренко

    Модель Ирина Шейк раскрыла свои секреты молодости. Среди рецептов нет дорогих процедур или чудодейственных кремов. Об этом сообщил журнал Hello.

    Каждое утро она поддерживает свежесть кожи лица и шеи. Для этого в первую очередь надо протереть лицо кубиком льда, а потом нанести солнцезащитный крем — даже в холодное время года.

    Звезда увлажняет кожу тела кокосовым маслом сразу после душа. В чемодане у нее всегда лежит массажер для лица с дренажным эффектом.

    Знаменитость постоянно пьет протеиновые органические шейки и кефир, ест сушеное манго. В течение дня она выпивает много теплой воды с лимоном. Вместо кофе Ирина Шейк выбирает смузи из петрушки и сельдерея. Она советует добавлять в рацион больше растительной пищи, принимать рыбий жир, чтобы помочь коже засиять.

    Модель иногда позволяет себе бургер с сыром, картошку фри с большим количеством кетчупа и майонеза, газировку.

    «У меня, спасибо генам, нет предрасположенности к полноте, поэтому я могу позволить себе съесть иногда что-то вредное», — призналась Ирина Шейк.

    Утром она всегда бегает в парке, занимается боксом, пилатесом и в целом ведет активный образ жизни.

    «Так что да, я люблю фастфуд, но не забываю о балансе», — добавила модель.

    Звезда призвала каждую женщину совершенствоваться. Она не верит в сказки, но хорошо знает про трудолюбие и решительность, написало ИА Nation News.