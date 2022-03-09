09 марта 2022, 17:49
Ирина Салтыкова посоветовала улыбаться, чтобы сохранить молодость
Певица Ирина Салтыкова заявила, что всегда старается пребывать в хорошем настроении, чтобы выглядеть моложе. Об этом сообщило ИА Nation News.
По словам певицы, она не делает пластические операции и косметологические процедуры. Салтыкова ведет здоровый образ жизни. Также она считает, что хорошее настроение и улыбки помогают молодо выглядеть.
«Нужно всегда быть в хорошем настроении — тогда и с внешностью все будет в порядке. Если даже мне грустно, я стараюсь быстро вывести себя из этого состояния. Всем советую улыбаться, даже когда совсем не хочется», — заявила Салтыкова.