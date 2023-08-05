05 августа 2023, 14:29
Ирина Мирошниченко оставила после смерти две квартиры в центре Москвы
«КП»: актриса Мирошниченко оставила после смерти две квартиры в центре Москвы
Две квартиры и счета остались после смерти народной артистки РСФСР Ирины Мирошниченко. Об этом рассказала «КП» со ссылкой на близкую подругу актрисы.
В собственности актрисы, у которой не было близких родственников, оставались две квартиры в центре столицы — трехкомнатная и однокомнатная, а также счета в банках.
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По словам журналистов, близкая подруга Мирошниченко, юрист по профессии, заявила, что вопрос с наследством звезды не будет скандальным и пройдет строго по закону.
«Оставила ли она завещание, мы узнаем в свое время. Но ещё раз повторюсь: наследственные вопросы будут решены тихо, без скандалов. Рядом с Ириной Петровной посторонних людей не было», — цитирует издание подругу актрисы.
Ирина Мирошниченко умерла 3 августа в возрасте 81 года. Ранее актриса попала в больницу с тяжелой формой гриппа. Врачи боролись за ее жизнь, но спасти артистку не удалось, прощание с Мирошниченко пройдет 7 августа, в этот же день ее похоронят на Троекуровском кладбище.
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