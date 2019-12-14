Ирина Лобачева рассказала о разводе из-за побоев

Бывшая фигуристка, которой сейчас 46 лет, и Третьяков живут в официальном браке два года. Лобачева подала на развод, но муж решил попытаться сохранить семью.

Спортсменка нашла несколько причин пойти в ЗАГС. В первую очередь она пожаловалась на побои мужа.

«Он меня избил просто… За то, что ему что-то не понравилось…» — призналась Лобачева.

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Спортсменка понимает, что тоже не подарок, поэтому могла сама спровоцировать мужа. Она пыталась вспомнить причины некоторых скандалов, но не смогла. Фигуристка допускает, что «могла что-то ляпнуть». Она верит, что развод решит проблему. Если сейчас не расстаться, что же тогда будет дальше, задается вопросом Лобачева.

Раньше спортсменка писала заявления в полицию, но потом забирала их. Она призналась, что жалела Третьякова, потому что он всегда просил прощение. Теперь же фигуристка решила настоять на своем, так как в ее возрасте такие сцены не нужны.

Третьяков побои отрицает. По его словам, скандалы происходят, когда Лобачева выпивает. Известно, что спортсменка лечилась от алкогольной зависимости в реабилитационном центре. Теперь, по ее заверениям, она больше не покупает спиртное.

Лобачева готова развестись еще и потому, что муж мало зарабатывает и зависим от интернет-игр. Кроме того, спортсменка переживает, что в 46 лет уже не сможет родить любимому ребенка.