Знаменитости 29 марта 2023, 09:33 Ирина Хакамада осталась без 300 тысяч рублей из-за сбежавшего квартиросъемщика Mash: Ирина Хакамада потребовала через суд 300 тысяч рублей с арендатора квартиры в Москве РИА «Новости»

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Арендатор квартиры экономиста, бизнес-тренера Ирины Хакамады в Москве накопил долг по ЖКУ, пени, оплате двух месяцев проживания и сбежал. Она подала на него в суд и потребовала возместить 300 тысяч рублей, сообщил Telegram-канал Mash.

Мужчина жил в «сталинке» на севере Москвы. Обычно он не задерживал ежемесячные взносы по 60 тысяч рублей, но игнорировал счета за коммунальные услуги — за год накопился долг в 90 тысяч рублей. Ирина Хакамада, по информации издания, потребовала его погасить. Тогда квартиросъемщик сбежал, не оплатив еще два месяца аренды. Сложив всю сумму, экономист потребовала от арендатора через суд 300 тысяч рублей.

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Без денег осталась и другая знаменитость, актриса Наталья Фатеева. Она обнаружила пропажу после того, как выписалась из больницы, и заподозрила в преступлении свою домработницу.