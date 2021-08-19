Ирина Горбачева рассказала о своей ориентации

Актриса и блогер Ирина Горбачева прокомментировала слухи о своей нетрадиционной ориентации в интервью Ирине Шихман на YouTube-канале «А поговорить?». Об этом сообщило радио «Комсомольская правда».

Многие люди предполагали, что Горбачева является представительницей ЛГБТ. Подобные слухи не утихали даже время брака артистки с Григорием Калининым.

«Я в какой-то момент подумала: может быть, они реально что-то видят, и я действительно чего-то о себе не знаю? У меня мужской склад ума и прагматичный в том числе. Я жила и тусила с пацанами. Моя маскулинность наводит на определенные мысли», — рассказала она.

Актриса рассказала, что у нее была возможность получить нетрадиционный опыт, однако она отказалась. По ее словам, девушки не привлекали ее в любовном плане.

Также Горбачева рассказала об общении с певицей Тосей Чайкиной. Она отметила, что их связывают лишь дружеские отношения.

«Со стороны мы можем выглядеть как пара. Но у нас больше чем дружба, больше чем сестринство. Поэтому, когда попадаются такие образы, возникают вопросы: „А вы ли не…“» — подытожила она.