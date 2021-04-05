В костюме Единорога на шоу «Маска» оказалась Ирина Дубцова

В восьмом выпуске шоу «Маска» члены жюри угадали, кто скрывался в костюме Единорога. В образе мифического животного оказалась певица Ирина Дубцова.

В выпуске судьи шоу оказались перед сложным выбором: Белый Орел или Единорог. После того, как голоса разделились поровну, итоговое решение пришлось принимать Тимуру Родригезу. Фрагмент «разоблачения» артистки был опубликован на YouTube-канале НТВ.

Многие поклонники шоу, как и жюри, изначально сомневались и думали, что под маской Единорога может скрываться певица Наталья Подольская, но последнее выступление окончательно убедило судей, что в костюме мифического животного скрывается Ирина Дубцова.

Ведущий программы «Маска» Вячеслав Макаров ответил на вопросы своих подписчиков и зрителей программы в Instagram-аккаунте. Он поделился мыслями насчет того, кто выступает в костюме Зайца. Зрители считают, что в пушистом костюме мог быть рэпер Моргенштерн, музыканты Егор Крид, Иван Дорн или блогер Даня Милохин.

Не так давно жюри сошлись на мнении, что под маской скрывается юморист Тимур Батрутдинов. Подписчик Макарова спросил, считает ли он, что в костюме Зайца может скрываться бывший возлюбленный Ольги Бузовой рэпер Давид Манукян, на что телеведущий ответил, что «это будет очень крутой слом, если так окажется».