Ирина Дубцова назвала женщин виноватыми в домогательствах

«Я, например, могу вести себя так, что мужчина, который подумал о чем-то неприличном, даже глаз на меня не поднимет. А если вдруг что-то скажет, отвечу так, что ему будет неудобно и стыдно», — поделилась Дубцова своим опытом борьбы с домогательствами.

По словам артистки, она сама не понимает, как у нее получается с улыбкой и парой слов успокоить самых горячих воздыхателей. Но факт остается фактом: у нее это получается, причем с улыбкой, искренне и вежливо.

По словам Дубцовой, бывают легкие женщины. Они хохочут, веселятся, такие девушки всегда центре внимания. Но это не значит, что у них нет внутреннего стержня. Но бывает и иначе. Например, девушка позволяет себе надевать прозрачную блузку, через которую видно белье, юбку, обтягивающую бедра. При этом бедрами она обязательно будет вилять, демонстрировать собственную сексуальность и доступность.

«И вдруг кто-то ей подмигнул или что-то сказал — и после этого подавать в суд? Какое она имеет право, если сама виновата?» — задалась вопросом артистка.

Кстати, личную жизнь Дубцова обсуждать не стала. Сказала только, что ее сердце несвободно, а кроме того, у нее растет сын, которым она гордится и фотографии с которым часто и с удовольствием публикует на радость поклонникам и друзьям.