Ирина Безрукова захотела себе зарплату Ольги Бузовой

Телеведущая и певица Ольга Бузова, у которой нет образования в сфере искусств, зарабатывает больше актрисы Ирины Безруковой. Последняя переживает, что культурная деятельность оказалось в опасности, и попросила себе зарплату коллеги.

В программе на телеканале НТВ 56-летняя актриса отреагировала на недавнюю премьеру спектакля «Чудесный грузин» про Иосифа Сталина в МХАТ имени Горького, в котором Бузова сыграла певицу Бэллу Шанталь. Безрукова призналась, что хочет получать за участие в постановках так же много, как и Бузова, — не менее 400 тысяч рублей. По этой причине она обратилась к художественному руководителю театра Эдуарду Боякову с предложением о сотрудничестве.

«Господин Бояков! Я за такой гонорар шесть репетиций и два спектакля готова поработать. У меня, правда, есть профессиональное образование и много лет опыта. Ну, я не буду повышать цену, пожалуй, полмиллиона меня устроит», — заявила Безрукова.

Она расстроена, что в современном мире ценность образования и знаний теряется. По мнению актрисы, ради хайпа и денег люди готовы на все. Поэтому ей страшно подумать, что же при таком раскладе будет через пять, 10 и 20 лет.

Бузова сыграла в МХАТ имени Горького артистку кабаре. Главная задача ее героини — не давать концерты, а добывать ценную информацию для революционера, втираясь в доверие к разного рода чиновникам и бизнесменам. Артистка отыграла два спектакля в начале июня и еще один закрытый показ. Бояков не скрывал, что предложил Бузовой работу только потому, что надеялся привлечь в театр побольше «ее» людей. В итоге он посчитал постановку удачным экспериментом, писало ИА НСН. А артистка в целом получила за работу 446 тысяч рублей.