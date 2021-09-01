Ирина Безрукова рассказала, как пережила развод

Актриса Ирина Безрукова дала откровенное интервью NEWS.ru. Она рассказала, как воспоминания о погибшем сыне помогли ей пережить тяжелый развод.

Ранее Сергей Безруков в интервью заявил, что причиной их развода с Ириной было отсутствие в браке детей. Ирина отказалась комментировать его высказывание.

Сын Ирины Безруковой от первого брака Андрей Ливанов умер в 2015 году от сердечной недостаточности. По словам Ирины, позднее воспоминания о сыне помогли ей пережить развод.

«Когда моего сына спрашивали, как дела, он отвечал: „Все лучше и лучше“. Потому что считал: слова, мысли и действия формируют события. И я просто за эту соломинку держалась. Мне было очень тяжело, и причин было очень много. Но почему-то я считаю, что мы не разово существуем на планете, я имею в виду нашу тонкую духовную суть. И если это так, то жизнь — просто как временный спектакль, и в нем есть главные герои, которые поддерживают, которые ставят подножки. И в отличие от спектакля, у нас есть выбор, как реагировать на каждую такую историю. Эти мысли, эти наши разговоры с ним до четырех утра на эту тему меня держали. Мне хотелось быть достойной этого парня, который за свою жизнь, кроме школьных шалостей, не совершил ни одной большой ошибки», — рассказала актриса.