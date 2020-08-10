Ирена Понарошку развелась с супругом

Понарошку рассказала о разводе на своей странице в Instagram.

«Мы развелись, чтоб сказку сделать былью», — написала Понарошку.

По данным издания, заседание по бракоразводному процессу проходило сегодня в Таганском суде Москвы.

Уточняется, что телеведущая вышла замуж за диджея зимой 2010 года. Понарошку родила от Листа двоих сыновей Серафима и Теодора. Старшему девять лет, младшему — всего год.

В июне о своем разводе после семи лет брака объявили актриса Кристина Асмус и шоумен Гарик Харламов. Они опубликовали на своих официальных аккаунтах посты о намерении разойтись. Оба заверили поклонников, что причиной развода не стал скандальный фильм «Текст» или третьи лица.

Другая известная медийная персона — телеведущий Александр Гордон — развелся со своей четвертой супругой Нозанин Абдулвасиевой. Тему алиментов и имущества решили в досудебном порядке.