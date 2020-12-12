«Иранскую Анджелину Джоли» посадили на 10 лет за фото в соцсетях

Иранскую блогершу Фатиму Хишванд, более известную под псевдонимом Сахар Табар, которая прославилась внешностью, схожей с жуткой версией Анджелины Джоли, приговорили к 10 годам лишения свободы.

Как пишет Daily Mail, Табар обвинили в богохульстве, подстрекательстве к насилию, получении дохода неприемлемыми способами и в поощрении коррупции среди молодежи. Адвокат блогерши в беседе с иранской журналисткой Масих Алинеджад подтвердил информацию о таком приговоре в отношении Табар.

Фатима получила широкую известность в 2017 году. Тогда сообщалось, что девушка якобы сделала десятки операций, чтобы стать похожей на Анджелину Джоли. На снимках Фатима напоминала одновременно и голливудскую актрису, и зомби. Позже Фатима призналась, что такой внешности она достигла только благодаря макияжу и фотошопу, и показала свое настоящее лицо.

Многие воспринимали такое «преображение» Фатимы как шутку, но 5 октября 2019 года иранская полиция арестовала ее. Местные издания тогда писали, что именно снимки в соцсети стали причиной жалобы обеспокоенной общественности. Кроме того, ее подписчики усмотрели подстрекательство к насилию и оскорбились ее неподобающим внешним видом.