Знаменитости 06 марта 2024, 18:13 Иракли срочно вызвали скорую на съемках клипа Певцу Иракли вызвали врачей во время съемок клипа из-за болей в коленях Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

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Певец Ираклий Пирцхалава на съемках нового клипа повредил колено. Ему срочно вызвали на площадку медиков, сообщил Telegram-канал «Звездач».

«Второй день съемок проходил в психиатрической клинике, где мы с Пашей Деревянко играли двух психов. Мы были в смирительных рубашках, и вес тела распределился на колени», — рассказал артист.

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Ираклий пояснил, что на третьей площадке, оформленной в стиле советской квартиры, снимали сцены с танцами. После этого артист почувствовал сильную боль в коленях.

На площадку сразу же вызвали врачей, которые поставили певцу обезболивающий укол. Спустя какое-то время Иракли продолжил сниматься.

Медики диагностировали артисту частичный разрыв мениска. Сейчас певец ждет результаты МРТ от травматолога.

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