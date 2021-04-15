Иосиф Пригожин заявил о потерях музыкантов из-за закрытия границ с Турцией

Большое количество артистов планировали провести концерты на майские праздники в Турции. Однако они не смогут этого сделать из-за введенных вновь ограничений. Об этом заявил Иосиф Пригожин в разговоре с радиостанцией «Говорит Москва».

«Однозначно будут потери. Я просто знаю группу артистов, кто должен был поехать туда выступать на праздники традиционно, не буду называть их имена, можно посмотреть афишу, кто лишился работы и возможности. Я знаю, что у кого-то шесть было выступлений, у кого-то два, у кого-то четыре, у кого-то одно. Это потеря работы, все просто», — заявил Пригожин.

Он добавил, что у каждой профессии есть свои нюансы. Один занимается развлечением, другой точит детали. Чья-то работа состоит в игре в футбол. Сегодня многие профессии, по его словам, девальвируются из-за любителей «хайпа». Артисту важно работать и выступать, чтобы его не лишали возможности содержать семью, заключил продюсер.