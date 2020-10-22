Иосиф Пригожин заявил, что молодому поколению нужны герои

Российский продюсер Иосиф Пригожин согласился с мнением депутата Вячеслава Фетисова, который раскритиковал идею сократить финансирование молодежной политики в России. По мнению медиа-менеджера, новому поколению нужны герои и кумиры.

«Я полностью согласен с Фетисовым. У каждого человека должны быть ориентиры. Во времена Юрия Гагарина многие хотели быть космонавтами, инженерами. Мы должны популяризировать разного рода профессии, обозначать какие-то критерии ценностей», — процитировало Пригожина радио «Говорит Москва».

Он отметил, что при отсутствии ориентиров общество превращается в «хаотичное безрассудное стадо». Продюсер заключил, что молодежная политика должна вестись через влиятельных, состоявшихся людей.

Напомним, правительство РФ приняло решение сократить финансирование молодежной политики. В сравнении с законом о бюджете на нынешний год расходы на эту сферу в 2021–2023 годы уменьшат на 12%.

Ранее глава «Политической экспертной группы» Константин Калачев назвал причину сокращения средств в этой области. По его словам, эти расходы часто не оправданы. Он добавил, что представители младшего поколения редко увлекаются политическими делами.