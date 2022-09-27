Иосиф Пригожин высказался о смерти Бориса Моисеева | 360°

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27 сентября 2022, 18:57

Иосиф Пригожин высказался о смерти Бориса Моисеева

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Певец Борис Моисеев скончался 27 сентября. В разговоре с RT о его смерти высказался продюсер Иосиф Пригожин.

По словам продюсера, Моисеев в жизни был добрым, деликатным и порядочным человеком, с которым всегда было весело.

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"Мы просто его любили за доброту, за порядочность, за человечность, за его отношение к людям. Светлая память. Столько на его плечи легло... Эти мучения, этот инсульт оставил свой отпечаток на том, что с ним происходило", - сказал Пригожин.

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Борис Моисеев ушел из жизни в возрасте 68 лет.

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