Иосиф Пригожин высказался о скандале с украинской певицей Алиной Паш

Политика не должна влиять на сферу творчества и искусства, считает продюсер Иосиф Пригожин. Так в разговоре с «Известиями» он прокомментировал скандал вокруг украинской певицы Алины Паш.

«„Евровидение“ — не Олимпиада. Вокруг него шума больше, чем оно того стоит. Ему не надо уделять столько внимания. Но то, что политика вмешалась в нашу обычную жизнь, затронула артистов, спортсменов — это катастрофа, это неправильно. Нарушены все принципы демократии, толерантности. Раньше песня „нам строить и жить помогала“. Люди через свое творчество могли влиять на жизнь, политику, настроения в обществе. А почему сегодня это стало запретным?», — сказал продюсер.

Певица Алина Паш имела хорошие шансы представлять Украину на конкурсе «Евровидение — 2022», однако отказалась от участия, пояснило ИА НСН. Причиной стала поездка певицы в Крым после присоединения его к России — Паш рассказала, что ездила туда на свадьбу друзей, однако после этого она попала в список украинского сайта «Миротворец» и столкнулась с критикой и хейтом в интернете.