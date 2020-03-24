Иосиф Пригожин согласился с Мадонной, которая назвала коронавирус «уравнителем»

«Мадонна права на 100%, я с ней согласен, что бывает редко. Сегодня мы все уравнены. Если бы это сказала не Мадонна, а кто-то другой, это бы никак не воспринималось. Мадонна — мировая звезда, у нее есть позиция, она может говорить. Заподозрить ее в неискренности — смешно, потому что она права. Я сам хотел сделать подобную запись и Валерия, но мы побоялись. А она взяла и сделала. Потому что начали бы говорить: „Вам хорошо, вы там в шоколаде купаетесь, а мы в г****“. Мы что ли их туда в г**** засовывали? Это странный момент», — признался продюсер.

Он также отметил, что люди, которые оставляют подобные комментарии, никогда не будут довольны, что бы ни происходило в стране и мире.

«Нам открыли границы — нам плохо, нам их закрыли — нам опять плохо. Когда-нибудь человеку бывает хорошо? Умеем ли мы довольствоваться тем, что у нас есть в жизни? Грех жаловаться людям, добившимся успеха», — заявил Пригожин.

Свое видео Мадонна разместила на странице в Instagram. Однако позже оно был удалено.

На видеозаписи певица, лежа в ванне с лепестками роз, говорит о том, что для коронавируса не важно, кто станет его жертвой. Перед ним все равны.

«COVID-19 не заботит, насколько ты богат, насколько ты знаменит, насколько ты смешной или умный, где ты живешь, сколько тебе лет, какие истории ты можешь рассказать. — Он — великий уравнитель. И то, что делает его таким ужасным, делает его таким же прекрасным. Плохо, что он уравнял нас во многом. И хорошо, что он уравнял нас во многом. Все мы находимся в одной лодке, и если корабль пойдет ко дну, мы утонем вместе», — приводит сайт kp.ru слова Мадонны.

Ролик просмотрели более 5,6 миллиона пользователей. Многие обрушились на звезду с критикой из-за разных условий самоизоляции.