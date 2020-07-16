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    16 июля 2020, 18:00

    Иосиф Пригожин прокомментировал выселение его первой семьи из квартиры

    Анастасия Кременчугская

    Иосиф Пригожин, известный российский продюсер, в беседе с ИА Nation News прокомментировал выселение его первой супруги и ее детей из квартиры в Москве из-за крупного долга.

    Пригожин обвинил бывшую жену в потере недвижимости, заявив, что она «влупилась» и все «профукала». Он подчеркнул, что ему не стыдно за свои слова, поскольку при расставании отдал супруге и детям все свое имущество и «ушел в шортах». По словам продюсера, если бы он знал заранее о том, что его родственники потеряют недвижимость, то не стал бы на них ее оформлять.

    По словам продюсера, экс-супруга и члены ее семьи связались с микрофинансовыми организациями. В итоге они стали их жертвами. Пригожин также подчеркнул, что они заложили почти все имущество, которое он оставил им после развода — несколько квартир.

    Продюсер рассказал, что пытался помочь, общаясь с представителями данных организаций, однако в ответ получил угрозы.

    «Они ничего не боятся. Судя по всему, их крышуют серьезные люди», — приводит слова Иосифа Пригожина сайт «Царьград».