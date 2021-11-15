Иосиф Пригожин призвал не спасать артистов от возможного банкротства

Российский продюсер Иосиф Пригожин прокомментировал возможное банкротство звезд шоу-бизнеса из-за резкого сокращения концертов на фоне пандемии коронавируса. По его словам, российская эстрада и так переполнена «лишними людьми». Об этом написал NEWS.ru.

«Не понимаю, зачем спасать шоу-бизнес от банкротства. Как будет, так и будет. Много лишних людей в нашем так называемом шоу-бизнесе. Мне вообще такое понятие, как шоу-бизнес, в последнее время набило оскомину. Все кто ни попадя, кто не имеет отношения ни к искусству, ни к культуре, называют себя частью шоу-бизнеса. Шоу есть, а бизнеса нет», — заявил продюсер.

Он напомнил о своих словах по поводу бедственного положения в начале пандемии, однако некоторые из артистов его не поддержали.

«Я однажды сказал, что индустрия находится в бедственном положения, так Шнур меня оболгал, и рикошетом осколки полетели на Валерию. При этом он сейчас за огромные деньги выступил перед такими же, как он, в Дубае. Представляете, дети, жены, мамы сидят — и выходит Шнур, и звучит его мат-перемат. Мне не хочется это видеть просто никак. Люди приводят детей на Моргенштерна и говорят: „Здесь дети. Что вы матом ругаетесь?“ Так зачем вы ведете их на его концерты?» — заключил продюсер.