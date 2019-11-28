Иосиф Пригожин предстал в новом образе

Образ Пригожина на протяжение долгого времени оставался неизменным: лысая голова и гладко выбритое лицо. Однако теперь в Instagram продюсер показал фото с неожиданным преображением. О бороде на фото он написал: «Вот думаю, походить в новом образе или не очень?»

На фото мужа Валерии можно узнать не с первого раза. Однако публика оценила положительно эту перемену.

Бороду Пригожина поддержали знаменитости. Поэтесса Юлия Соломонова написала, что «борода огонь» и «надо брать», а певец Егор Крид признал, что в новом образе продюсер выглядит «круче». Также комплименты «обновке» сделали коллега Яна Рудковская и оперная дива Анна Нетребко.

Пользователи Сети отметили и большую потерю веса продюсером. Даже появилась версия, что это и стало одной из причин смены образа.

Широко известно, что Валерия увлекается разными диетами, а некоторое время назад посадила на них и мужа. Весной Пригожин поделился, что к своему 50-летию сбросил 11 лишних кило и продолжит путь к идеальному весу.