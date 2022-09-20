Иосиф Пригожин: на «Голубом огоньке» вместо Пугачевой смогут выступить Киркоров и Басков | 360°

Знаменитости 20 сентября 2022, 11:02 Поделиться Telegram

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Viber Иосиф Пригожин: на «Голубом огоньке» вместо Пугачевой смогут выступить Киркоров и Басков

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Российский музыкальный продюсер Иосиф Пригожин в разговоре с журналистами «ФедералПресс» рассказал, кто может заменить Аллу Пугачеву на «Голубом огоньке».

«По большому счету из всех представителей „Голубого огонька“ никто не уехал. Не Галкиным* и Пугачевой страна едина. Филипп Киркоров, Николай Басков — все те же, но нет Кобзона. Артисты все здесь, все те же», — сообщил Пригожин.

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По словам продюсера, отсутствие примадонны на сцене никак не связано со спецоперацией.

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«Голубой огонек» будет! Галкин* вел Новый год только на Первом канале. На НТВ «Голубой огонек» будет, на Втором тоже», — сказал он.

Пригожин добавил, что «Голубые огоньки» продолжатся, несмотря на то, что многие из звезд, которые там присутствовали, либо ушли из жизни, либо уехали из России.

*Максим Галкин — признан в России иностранным агентом.

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