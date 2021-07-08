Иосиф Пригожин: Моргенштерн только выиграет от судов и штрафов

Недавно рэпера Моргенштерна оштрафовали на 100 тысяч рублей — суд усмотрел в его песнях пропаганду наркотиков. Продюсер Иосиф Пригожин в разговоре с РИА ФАН предположил, как эта ситуация может отразиться на доходах музыканта.

Многие считают, что из-за истории с судами и административным наказанием Моргенштерн может понести убытки. Однако, по мнению Пригожина, ситуация может наоборот пойти ему на пользу: рекламодателей станет больше.

«У нас как: чем больше запрещаешь, тем больше хотят. Запретный плод всегда сладок», — сказал продюсер.

Он отметил, что благодаря резонансу вокруг истории со штрафами рэпер получит еще больше популярности, а его доходы только увеличатся, добавил Newinform.