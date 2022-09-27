«Светлый человек с добрым сердцем». Иосиф Пригожин поделился воспоминаниями о Моисееве | 360°

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«Светлый человек с добрым сердцем». Иосиф Пригожин поделился воспоминаниями о Моисееве

Иосиф Пригожин и Валерия выразили соболезнования в связи со смертью Бориса Моисеева

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Светлая память о Борисе Моисееве всегда будет жить в сердцах его близких, поклонников, друзей и коллег, сказал продюсер Иосиф Пригожин в беседе с «360». Вместе со своей супругой он выразил соболезнования в связи со смертью артиста.

Пригожин напомнил, что хотя всем было известно о том, что Моисеев уже долгое время борется с болезнью, новость о его смерти все равно стала потрясением для многих.

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«Он был светлый человек с добрым сердцем. Валерия принимала участие в его концертных программах, выступала в его шоу „Борис Моисеев и его леди“», — добавил собеседник «360».

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Продюсер отметил, что Моисеев всегда был очень порядочным и за свою жизнь никому не причинил зла.

Певец скончался 27 сентября на 69-м году жизни. Причины смерти пока не известны. Его коллеги скорбят в связи со смертью артиста. Юмористка Елена Воробей в комментарии «360» обратила внимание, что Моисеев был очень талантливым человеком, мастером эпатажа. Публика любила его всегда и любым.

Умер Борис Моисеев

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