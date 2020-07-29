Иосиф Пригожил заступился за Лолиту с миллионными гонорарами

Продюсер Иофис Пригожин ответил Юрию Лозе, что Лолита сама может назначать свой гонорар. Более того, такая профессиональная артистка может требовать даже больше, чем указано, считает Пригожин.

«Она может позволить себе и миллион просить, и два, и сто миллионов. Есть определенные условия ее жалования. У каждого своя экономика и своя стоимость», — передает «Пятый канал» слова Пригожина.

Также продюсер сказал, что считает поведение Лозы «не мужским». По его словам, настоящий мужчина не будет комментировать чужие гонорары и давать советы другим людям, как себя вести.

Ранее музыкант Юрий Лоза ужаснулся высоким гонорарам Лолиты, которая просит за концерт порядка сорока тысяч евро. По сегодняшнему курсу валют это больше трех миллиона рублей. Лоза уверен, что Лолита «зажралась», так как обычные шахтеры получают за месяц тяжелого труда максимум 50 тысяч рублей. Артистка же за «20 минут стояния на сцене» — в сотни раз больше. По словам музыканта, сам он всегда отталкивается от возможностей заказчика и вообще иногда выступает бесплатно.