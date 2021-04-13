Талызина объяснила, почему пользуется инвалидной коляской

Актриса Валентина Талызина рассказала, как очутилась в инвалидной коляске. Артистку процитировала «Экспресс газета».

Отмечается, что несколько лет назад актриса начала испытывать проблемы с ногами и решила прибегнуть к иглоукалыванию. Однако процедуры оказались неудачными.

«Видно, поставили иголки не там, где надо. Было очень больно, но я героически терпела. И только потом мне объяснили, что терпеть было нельзя. Надо было прекращать процедуры», — приводит слова 86-летней Талызиной «Газета.ru».