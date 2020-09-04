Интернет-пользователи раскритиковали Пугачеву и Галкина за завтрак их детей

На видео Лиза завтракает кофе и хачапури. Этот факт привел интернет-пользователей в шок. Они раскритиковали звездных родителей.

«Лиза у нас изображает скульптуру. Это „Девочка с хачапури“. Серов», — комментирует Галкин.

Лиза же посчитала, что данную композицию правильнее назвать «Девочка с завтраком», за происходящим также наблюдала мать Лизы Галкиной, певица Алла Пугачева. Ее голос звучит за кадром. Примадонна назвала дочь «Девочкой на диете», а Лиза удивленно посмотрела в сторону мамы.

«Разве можно ребенку пить кофе?»; «Кто вообще на завтрак ребенку дает такую вредную пищу?»; «Максим, покормите дочь чем-то полезным», — написали пользователи в комментариях к видео.