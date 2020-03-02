02 марта 2020, 14:47
Интернет-пользователи пожаловались на излишнюю пластику Королевой
Эстрадная певица Наташа Королева поделилась с подписчиками в Instagram своей новой фотографией. Однако фанатов снимок не порадовал. Об этом сообщила «Газета.ru».
В публикации Королева решила анонсировать выход сборника неизданных песен. Но многие поклонники не обратили внимание на объявление артистки. Вместо этого они обвинили звезду в избытке пластики и чрезмерной фотокоррекции.
В комментариях пользователи написали: «А кто на фото? Явно не Королева», «Я подумала, Лена Темникова. Зачем они позволяют шопить себя до неузнаваемости», «А где Королева?», «Пластика, 100%. Скоро все наши артистки с одинаковым лицом будут. А как же собственная индивидуальность и неповторимость?».