Интернет-пользователи начали путать Джигана и Жигана после клипа Oxxxymiron

После клипа Oxxxymiron «Кто убил Марка?» интернет-пользователи начали путать Джигана и Жигана. Для многих стало открытием, что это два разных человека.

За пару дней клип посмотрели почти 6,5 миллиона человек. У фанатов трек и кадры вызвали бурную реакцию, поэтому от Жигана начали требовать извинений перед Oxxxymiron. Как оказалось, люди начали путать Жигана и Джигана.

«Жиган и Джиган — это одно и то же», — написал пользователь под ником Чилик.

«Начинаю пошагово вникать в рэп-культуру. С удивлением узнал, что Жиган и Джиган — это два разных человека», — написал мужчина в Twitter.

На эту тему даже начали появляться мемы.

Эти обсуждения разозлили Джигана, ему надоели многочисленные обвинения, которыми заполнился его Direct в Instagram. В комментариях он заявил, что все, кто путают его с Жиганом, «тупорылые».

Пользовательница Instagram под псевдонимом Tricksterquest опубликовала пост, в котором обвинила рэпера Oxxxymiron в двуличности и сокрытии фактов в клипе «Кто убил Марка?». Он отметила, что состояла с ним отношениях в 2008 году, когда жила в Лондоне. Тогда ей было 15 лет, а рэпер был женат.