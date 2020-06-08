Инсульт случился у Армена Джигарханяна. Он находится в одной из частных клиник

Актер Армен Джигарханян оказался по состоянию здоровья в одной из частных московских клиник из-за инсульта. Врач вызвал скорую помощь.

Как рассказал «360» источник в экстренных службах, актера решили оставить в клинике в Басманном районе Москвы с диагнозом «последствия инсульта». Скорая приезжала к Джигарханяну 7 июня, в районе 14:00.

Ранее СМИ сообщили, что Джигарханян с инсультом находится в реанимации в тяжелом состоянии.

В последние годы у 84-летнего актера серьезные проблемы со здоровьем. Он постоянно попадает в больницу. В 2018 году его госпитализировали несколько раз. Состояние Джигарханяна ухудшилось в 2017 году, во время развода с бывшей женой Виталиной Цимбалюк-Романовской. Он не смог даже присутствовать на заседании по уголовному делу в отношении экс-супруги.

Последний раз Армен Борисович попал в больницу в августе 2019 года в связи с плановым лечением. Через несколько дней его выписали и он продолжил работу в театре.

Народный артист СССР Армен Джигарханян — один из самых снимаемых в кино отечественных артистов. В его фильмографии более 250 полнометражных картин и телевизионных сериалов.