Инстасамка уехала из России и пропустила разговор со следователями

Выступление Инстасамки и ее молодого человека Олега «Маникена» в волгоградском баре «Филин» стала поводом для проверки. Побеседовать с рэпершей не удалось: она покинула Россию.

Следователи, сообщил Telegram-канал Baza, пообщались только с менеджером пары — Максимом Столяровым.

По словам мужчины, в поведении Инстасамки и ее бойфренда не было ничего такого, а мероприятие в «Филине» предназначалось для лиц старше 16 лет. Отвечать за пропускной режим должна была администрация бара.

Столяров отметил, что не знает, матерились артисты со сцены или нет. Он добавил, что в репертуаре Инстасамки есть версии без матерного контента.

Скандальное выступление рэперши произошло в сентябре 2021 года. Депутат Яна Лантратова пожаловалась на поведение девушки в правоохранительные органы, обвинив обоих артистов в развратных действиях на сцене в присутствии несовершеннолетних и нецензурные песни.