Instagram восстановил аккаунт сына Эвелины Бледанс

Представитель Facebook заявил, что удаленный Instagram-аккаунт сына Эвелины Бледанс восстановили. Также в компании признали, что удалили страницу по ошибке.

«Данный аккаунт был восстановлен и не должен был быть удален. Сейчас мы выясняем, как это могло произойти, и приносим извинения @semensemin за эту ошибку», — цитирует ТАСС заявление компании.

Аккаунт SemenSemin ведет бывший муж Бледанс Александр Семин. На странице мужчина рассказывает о жизни сына Семена, родившегося с синдромом Дауна. По предварительной версии, удаление аккаунта произошло из-за несоответствия правилам этики компании. Нюта Федермессер предположила, что страницу заблокировали, потому что модераторы приняли мальчика за владельца страницы. А согласно политике соцсети, детям до 14 лет нельзя иметь в ней свою страницу.

Ранее Эвелина Бледанс заявила, что аккаунт помогает многим родителям принять своего ребенка с подобным диагнозом. После блокировки родители пытались восстановить доступ через службу поддержки, присылали скриншоты документов. Но тогда это не принесло результатов.