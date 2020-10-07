Instаgrаm Пенелопы Крус атаковали армяне и азербайджанцы после публикации постера к новому фильму

Голливудская актриса Пенелопа Крус стала объектом нападок армянских и азербайджанских пользователей в Instagram. Всем виной публикация с флагом Колумбии, который многие приняли за армянский флаг.

Крус опубликовала в Instаgrаm пост с постером к новому фильму «The 355», в котором она снялась. На фото присутствует флаг Колумбии, актриса как раз играет героиню из этой страны. Однако некоторые пользователи сети решили, что это флаг Армении, и начали благодарить Пенелопу за поддержку армянского народа.

В комментариях появились и азербайджанцы, которые пристыдили тех, кто не узнал флаг своей страны. Символы двух государств действительно похожи: флаги Армении и Колумбии состоят из полосок одинаковых цветов, но расположены они в разном порядке. На фото Пенелопы флаг вообще висит вертикально, а не горизонтально.

Актриса опубликовала новое фото — уже со всеми главными героями фильма, позади каждого из которых расположен флаг родной для него страны. Однако пользователи все равно продолжили спор и попросили Пенелопу выразить поддержку Армении в вопросах спора по Нагорному Карабаху.